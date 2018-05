OLGINATE – Il format rimane quello dello scorso anno con spettacoli serali il venerdì e il sabato mentre la domenica gli spettacoli saranno nel pomeriggio. Oltre agli spettacoli, nel pomeriggio di sabato e di domenica, ci saranno dei laboratori nel parco di Villa Sirtori.

Di cosa stiamo parlando? Della manifestazione “Qua e là per piazze e cortili”, il festival degli artisti di strada che tanto successo ha riscosso negli anni passati e che torna a Olginate dall’1 al 3 giugno.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco, in concomitanza dell’ormai tradizionale Festa del Lago: “Un ringraziamento per l’illimitata disponibilità – ha detto il sindaco Marco Passoni -. Un ringraziamento anche all’Associazione Nazionale Carabinieri, la sua presenza come servizio d’ordine è ormai fondamentale e insostituibile”.

Il direttore artistico rimane sempre Gianca (Giancarlo Casati): “La sua consulenza è indispensabile per la scelta degli spettacoli. Grazie all’esperienza sul campo ci permette di non avere doppioni, ma soprattutto ci permette di mantenere alta la qualità del festival”.

L’organizzazione di questo evento richiede all’amministrazione uno sforzo sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista delle risorse umane non indifferente: “Grazie agli ottimi risultati raggiunti negli anni precedenti, quest’anno siamo riusciti a raccogliere contributi e sponsor che ci permetteranno di coprire più dell’80% dei costi. Nonostante gli sponsor, la manifestazione sarebbe irrealizzabile se non avessimo la collaborazione di Stefano Barbuto dell’ufficio cultura che per mesi segue passo passo tutte la burocrazia necessaria”.

Tutto è pronto, grandi e piccini sono invitati alla tre giorni di grande divertimento!

IL PROGRAMMA E LE INFORMAZIONI