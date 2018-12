LECCO – Risultati differenti, posizionamento simile per Lecco nelle due classifiche sulla Qualità della Vita redatte quest’anno dai due principali quotidiani economici nazionali: se Italia Oggi, nello studio pubblicato qualche settimana fa, poneva il capoluogo manzoniano al 15esimo posto, facendogli fare un balzo all’indietro di ben dieci posizioni, per il Sole 24 Ore la nostra provincia è 12esima per vivibilità.

Un traguardo non da poco visto che, nel 2017, il giornale di Confindustria aveva assegnato alla provincia lecchese solo il 33esimo posto, facendola scendere di una posizione rispetto alla classifica del 2016.

Gli ambiti che più hanno premiato l’area lecchese sono quelli relativo ai parametri demografici e sociali (6° posizione) e quelli legati alla giustizia e alla sicurezza (6° posto); penalizzante è invece, come in passato, la sfera della cultura e del tempo libero (78°), non va benissimo nemmeno riguardo ai temi ambientali e dei servizi (48°), mentre nella sfera relativa all’economia, in particolare al mondo del lavoro siamo 38esimi ma ai vertici nazionali (settimi in Italia) per tasso di occupazione (69,2%).

Bene anche il dato relativo alle speranza di vita media in provincia di Lecco che si attesta a 83 anni (8° posto) così come il tasso di fecondità, ovvero il numero di figli per donna (1,5 il valore medio) che ci pone quarti in Italia, ma solo 24esimi per tasso di natalità.

Lecco è al quinto posto in Italia per numero di acquisizioni della cittadinanza italiana (50 ogni mille abitanti).

La classifica incorona per la prima volta Milano, al primo posto per qualità della vita, seguita da Bolzano e Aosta; in fondo alla classifica ci sono invece Taranto, Foggia e ultima Vibo Valentia.