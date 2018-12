LECCO – “L’anno scorso di questi tempi avevo un appuntamento con alcuni esponenti di primo piano di Palazzo Marino a Milano. Sono arrivato in anticipo con il treno e mi ero illuso di poter mangiare qualcosa prima dell’incontro. Impossibile fuori dai bar e ristoranti c’era coda e l’attesa mi avrebbe fatto ritardare al mio appuntamento.

Quindi quando sono arrivato a Palazzo Marino ho fatto i complimenti agli assessori comunali e della città metropolitana presenti per il livello di attrazione di Milano. La risposta di Franco D’Alfonso , assessore al Bilancio della città metropolitana è stata sorprendente: ‘Corrado perché fai i complimenti a noi. Tu pensi che siamo solo noi ad influire sul grado di accoglienza e attrazione della Città? Certo le Amministrazioni svolgono un ruolo importante, ma nel caso di Milano la crescita esponenziale c’è stata quando i cittadini e i giornali hanno iniziato a parlare bene della loro città e hanno smesso di criticarla ad ogni pié sospinto’.

Mi sono detto è esattamente quello che servirebbe a Lecco! Nonostante gli sforzi che quotidianamente si fanno è difficile trovare rilievi veramente positivi, persone che apprezzano di vivere in una città dove la qualità della vita è molto alta ( non certo perché le statistiche riconoscono questa situazione, ma perché è così ).

Coloro che vivono a Lecco sono molto fortunati, ritengo sia un privilegio appartenere a questa comunità e apprezzare le bellezze che ci circondano. Certo dobbiamo fare ulteriori sforzi e grandi margini di miglioramento ci sono e sono evidenti. Ma tutti dobbiamo contribuire a rendere appetibile, accogliente e attrattiva la nostra città, non bisogna basarsi solo sulle modeste risorse del Comune di Lecco. Un po’ di cittadinanza attiva, ma soprattutto iniziare a parlare bene della nostra città con tutti i limiti che ci possono essere, ma con la consapevolezza di abitare in un luogo fantastico che gli altri ci invidiano perché, in fondo, tutti sanno che a Lecco si vive molto bene. Bisognerebbe anche iniziare ad ammetterlo senza timori di venire derisi”.

Corrado Valsecchi

Fondatore di Appello per Lecco

