LECCO – Quanto è sportiva la tua provincia? Lecco si piazza al decimo posto assoluto in Italia.

Questo il verdetto dell’indagine pubblicata oggi, lunedì 20 agosto, dal quotidiano Il Sole 24 Ore. La nostra provincia perde 4 posizioni rispetto allo scorso anno, nel 2017 infatti si era attestata al 6° posto, anche se il risultato resta migliore di quelli conseguiti nel 2016 (18° posto) e nel 2015 (50° posto).

Sul podio troviamo invece Trieste, Trento e Cagliari. L’Indice di sportività 2018 è una indagine curata da Clas-PTS Group e pubblicata da Il Sole 24 Ore.

Le 107 province italiane sono state monitorate sulla base di 30 indicatori, di cui tre di carattere generale (riguardanti prevalentemente i tesserati) e gli altri divisi in tre grandi “famiglie”: sport di squadra, sport individuali, sport e società. Il tutto è stato poi messo in rapporto alla consistenza della popolazione e anche all’estensione delle singole aree.

Lecco, quindi, si è piazzata al 10° posto con 649,13 punti (punteggio a scendere dal valore di 1000 assegnato alla 1^ classificata). Analizzando alcuni degli indici presi in considerazione, Lecco è tra le prime posizioni per quanto riguarda gli sport individuali (4° posto), mentre si attesta solo al 67^ posto per gli sport di squadra (7° posto nel calcio dilettantistico).

Sempre negli sport individuali la nostra provincia è al 3° posto per quanto riguarda l’atletica, 8^ negli sport invernali e 11^ negli sport d’acqua (nuoto escluso, dove è 24^) . Per quanto riguarda sport e società, Lecco si attesta al 6° posto, raggiungendo il gradino più alto del podio nel indicatore sport e bambini. Nello sport al femminile la nostra provincia è 12^, mentre è 10^ per l’indicatore sport e turismo. Più indietro, invece, per ciò che concerne attrattività grandi eventi italiani e internazionali (48^) e formazione per lo sport (49^).