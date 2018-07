LECCO – Sfiorano il centinaio le firme consegnate in municipio dal comitato AlberiAmo per evitare il taglio degli alberi di via Sassi, dove sarà riqualificato il parcheggio.

In tutto 94 adesioni alla petizione quelle raccolte venerdì, dalle 17 alle 18, in occasione presidio sotto il vecchio olmo, diventato il simbolo di questa battaglia.

Nel documento si chiede di rinviare l’inizio dei lavori per dare tempo di individuare la soluzione più rispondente alle esigenze e ai desideri dei cittadini, di fissare un incontro con il Comitato AlberiAmo Lecco perché possano essere presentate in via formale le proposte alternative al progetto proposto da Linee Lecco e di rivedere la decisione di abbattere tutti gli alberi per trovare insieme una soluzione che soddisfi le giuste esigenze di razionalizzare il parcheggio di auto, moto e cicli a servizio della Stazione e contestualmente accolga l’esigenza di conservare quanti più alberi sia possibile.