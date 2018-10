ABBADIA – Domenica Abbadia Lariana sarà protagonista di un collegamento televisivo con la trasmissione di RAI 2 “Quelli Che il Calcio”.

Le telecamere si accenderanno al campo da calcio di Via della Quadra dove un gruppo di giovani atleti, allenati dal Centro Sport, simulerà alcune azioni da goal realizzate dalle squadre di calcio che giocano in campionato.

Sarà però nella vicina via G.Di Vittorio , nel tratto dal ponte della ferrovia con l’incrocio di via S.Martino, che andrà in scena la Formula Liberty, la divertente discesa delle “birocie”, guidate da simpatici attori.

Per l’occasione questo tratto di strada verrà chiuso al traffico dalle ore 10.00 alle ore 17.00 per consentire l’allestimento del set. I relativi parcheggi dovranno essere liberi da auto.

L’intera manifestazione è organizzata dall’associazione Centro Sport con il supporto dell’Amministrazione Comunale.

“Ringraziamo Az Gomme e Valerio Gomme di Mandello che mettono a disposizione i pneumatici per la formazione delle barriere di sicurezza e la ditta Micheli costruzioni di Micheli Graziano per il trasporto” fanno sapere dal Comune.