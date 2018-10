ABBADIA – Le telecamere di Rai 2 oggi pomeriggio, domenica, hanno fatto tappa ad Abbadia. Il campo sportivo del paese infatti ha ospitato una troupe della trasmissione “Quelli che il calcio” condotto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Protagonisti i giovani calciatori del Centro Sport Abbadia guidato dal presidente Luca Donato. Una rappresentanza di 12 giocatori Under 10 e Under 12 è stata impegnata nella simulazione di alcuni gol della serie A.

Durante alcuni collegamenti in diretta condotti da Dj Angelo, che nella trasmissione di Rai 2 interpreta il personaggio di Mimmo Magistroni, i calciatori hanno avuto modo di ripetere anche le azioni che hanno portato alla doppietta del milanista Higuain nel match contro il Chievo Verona. I ragazzini, con tanto di maglie con i colori ufficiali, si sono divertiti a imitare le gesta dei loro grandi campioni spinti dalla grande simpatia di Dj Angelo.

A pochi metri dal campo sportivo, in via G. Di Vittorio, è andata in scena la tappa abbadiese della Formula Liberty, una divertente discesa con le biroce guidate da due simpatici attori. La gara si è conclusa a metà tracciato con lo “schianto” contro le gomme di protezione, questo non ha impedito all’improbabile pilota di ricevere un accappatoio in premio dal commentatore Mimmo Magistroni.

Insomma un pomeriggio diverso e molto divertente che ha visto il paese di Abbadia e i suoi giovani sportivi sotto i riflettori per qualche ora!