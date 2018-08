MANDELLO – Nuovo appuntamento questa domenica con il mercato contadino a Mandello, sempre in Piazza Leonardo da Vinci dalle 8 alle 13.

L’iniziativa avrebbe dovuto svolgersi a inizio mesa è stata rimandata, “il motivo dello slittamento – spiega il vicesindaco Serenella Alippi – è dovuto al fatto che questo mese abbiamo avuto le due fiere sul nostro territorio. La prima quella del 10 agosto in concomitanza a San Lorenzo e l’altra quella del 16 agosto classica Fiera di San Rocco. In accordo con Coldiretti quindi si è pensato di slittare a fine mese con il mercato contadino che offre una variegata prodotti agricoli rigorosamente italiani ed a km 0”.

Così questa domenica le bancarelle dei produttori locali torneranno ad affollare il piazzale dinnanzi al Comune.

“Vorrei invitare quindi cittadini e turisti a non perdere questa occasione dove potranno acquistare prodotti del territorio, ortaggi, frutta, formaggi, salumi , salsicce, miele, marmellate, vini etc etc provenienti da aziende agricole locali – conclude il vicesindaco – Un ritorno alle origini, o più semplicemente un esempio di “filiera corta”, un modo alternativo di fare la spesa”.