LECCO – E’ cominciata la fase due dei lavori di ristrutturazione che in questi anni stanno interessando la chiesa di Santa Maria Assunta nel rione di Rancio: “E’ un segnale sensibile di quanto ci stia a cuore la comunità – ha detto don Claudio Maggioni, parroco della comunità pastorale di Laorca, Rancio e San Giovanni – Ci prendiamo cura di questa chiesa in continuità con quanto fatto negli anni scorsi quando gli interventi avevano riguardato il campanile. Nei giorni scorsi è stato avviato il cantiere e, dopo il montaggio della gru, nel giro di una quindicina di giorni dovrebbero partire i lavori di rifacimento e manutenzione della copertura della chiesa e la revisione di tutti i canali”.

Un lavoro sensibile di manutenzione che riguarderà travature e nervature del tetto con la sostituzione delle parti ammalorate: “Serviranno un paio di settimane per montare impalcature e gru, mentre per la durata dei lavori sarà determinante la variabile meteo. Nella migliore delle ipotesi dovremmo concludere i lavori entro l’estate”.

L’intervento è stato finanziato grazie alla partecipazione ad alcuni bandi: “Con soddisfazione abbiamo appreso che il nostro progetto è stato considerato meritevole di essere finanziato e abbiamo cosi ottenuto da parte della Fondazione Cariplo di Milano, a valere sul bando ‘Buone prassi di conservazione del patrimonio’ 2016 con il progetto ‘Lecco cura le sue chiese’ presentato in partenariato con la parrocchia di S. Nicolo’ di Lecco, l’assegnazione di un contributo a fondo perduto di 111.798,31 euro e da parte di Regione Lombardia, a valere sul ‘Fondo di rotazione 2016’, l’assegnazione di un contributo a fondo perduto per euro 26.250,00 e un finanziamento da restituire in quindici anni per un importo di euro 78.750,00”.

Grazie a queste risorse che verranno introitate in tempi diversi a seconda dello stato avanzamento lavori, la parrocchia può contare su una solida base finanziaria per avviare i lavori: “Confidiamo inoltre nella generosità dei parrocchiani, che mai è venuta a mancare, affinché il progetto possa essere portato a compimento nel miglior modo possibile. In futuro, poi, non è escluso che ci possa essere anche una fase 3”.

La chiesa di Rancio è la più grande delle tre parrocchie che formano la comunità pastorale “Beati Giovanni Mazzucconi e Luigi Monza’ e una delle più grandi della città.