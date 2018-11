LECCO – Storico lavatoio o parcheggio per i motorini? Oppure ancora punto di raccolta per rifiuti ingombranti? La segnalazione arriva da un residente di Rancio che ha voluto denunciare con una foto la situazione in cui versa il lavatoio della parte alta del rione.

C’è chi ha pensato di sfruttare la tettoia della struttura per farci un box per lo scooter, un’idea che evidentemente è piaciuta ad altri motociclisti che hanno così messo al riparo le proprie ‘due ruote’ dal maltempo di questi giorni. Non solo: da qualche giorno il lavatoio ‘ospita’ anche gli elettrodomestici lì abbandonati per essere ritirati, si spera, al più presto.

Solo qualche giorno fa avevamo pubblicato altre foto, sempre da Rancio, giunte però dal Santuario preso di mira da maleducati e incivili con cartacce, bottiglie di vetro buttate per terra e a volte conficcate persino nei vasi, mozziconi di sigarette sparsi ovunque e addirittura bisogni corporali espletati sulla pubblica via.