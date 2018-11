LECCO – Dopo la segnalazione di un lettore residente nel rione di Rancio, sono state subito sistemate le buche che si erano create a causa del maltempo in via Gorizia e in via Don Bosco, proprio davanti alla chiesa di Rancio basso.

Le forte pioggia aveva scavato l’asfalto creando solchi pericolosi soprattutto per ciclisti e motociclisti. Nella giornata di ieri, mercoledì, i tecnici sono intervenuti riempiendo le buche con un po’ di asfalto, scongiurando così il pericolo di possibili incidenti.