LECCO – Il Corpo Musicale Giovanni Brivio di Rancio di Lecco apre la stagione concertistica il 30 maggio.

Terminato l’anno 2017 con i concerti natalizi, il gruppo si presenta al suo pubblico al cineteatro Palladium nel rione di Castello a Lecco alle ore 21, con un programma musicale rinnovato che prevede in scaletta i seguenti brani: Symbol of freedom – concert march (Jay Chattaw); Mood romantic (Johan Nijs); La vita è bella (Nicola Piovani); Memory (A.L. Webber); Disney Fantasy (Noahiro Iwai); Modugno forever (G. Gazzani); Abba Gold (arr. R. Sebregts); The 60’s Collection (arr. D. Furlano).

La direzione del Corpo Musicale affidata al maestro Fabio Giannese, è stata confermata anche dal nuovo consiglio direttivo entrato in carica nel mese di marzo e presieduto dal musicante Abele Adamoli, il quale sostituisce Sergio Pirovano scomparso improvvisamente nel mese di novembre.

Il 2018 sarà un anno di novità: la prima, se pur piccola è il nuovo logo, infatti i giovani entrati a far parte del direttivo hanno stimolato nuove idee che entro il prossimo autunno verranno messe in pratica, in particolare l’avvio di una scuola musicale sia per i più piccoli, ma anche per adulti guidata da maestri specializzati.