LECCO – La squadra Antincendio Boschivo del Gruppo Alpini Monte Medale al lavoro per ripulire il costone compreso tra il primo curvone e la stanga della teleferica alta, lungo la strada del vallo, sopra la località Paradiso a Rancio.

Un nutrito gruppo di volontari, 25 appartenenti alla squadra antincendio più un esterno, ha lavorato per tutta la mattinata di domenica per la pulizia di rovi e sterpaglie. E’ stato ripulito un tratto molto ampio, pari a circa 200 metri di lunghezza e 80 metri di profondità: “Non pensavo saremmo riusciti a concludere il lavoro nella sola mattinata di domenica – ha detto il caposquadra Mario Fusi -. Ringrazio tutti i volontari, in particolar modo i cinque nuovi entrati che hanno effettuato il loro primo intervento: Andrea Locatelli, Giacomo Colombo, Alberto Zilio, Luca Crestan e Pietro Frigerio. Un ringraziamento anche a Claudio Clozza che ha collaborato come volontario esterno”.

La squadra Antincendio Boschivo del Gruppo Alpini Monte Medale, che fa parte della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, chiude con questo intervento un 2018 impegnativo: “Ripartiamo nel 2019, sono già stati programmati quattro nuovi interventi sempre lungo la strada del vallo, oltre alle altre attività della comunità montana – ha concluso Fusi -. Colgo l’occasione per augurare un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti”.