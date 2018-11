CHIASSO – Una storia incredibile e un lieto fine reso possibile grazie alla mobilitazione di tantissime persone che non hanno fatto cadere nel vuoto l’appello disperato della padrona di Skipper, cagnolino ‘sparito’ lunedì’ a Venezia e ritrovato martedì sera alla stazione di Chiasso.

Un senzatetto aveva preso con sé il cane, portandoselo in giro per il Nord d’Italia, finché non è stato fermato delle forze dell’ordine, grazie alle segnalazioni di alcuni testimoni che hanno riconosciuto l’animale, appena superati i confini tra Italia e Svizzera.

E’ Chiara, la padrona dello sventurato quattro zampe, a raccontarci l’accaduto: “Lunedì Skipper è uscito insieme alla nostra domestica per il solito giretto a Venezia città. La nostra collaboratrice si si è fermata per qualche istante in un negozio per acquistare il sale ed ha legato Skipper all’esterno. Quando è tornata non c’era più”.

Subito la proprietaria ha denunciato l’accaduto attraverso i social e il suo post è rimbalzato di pagina in pagina, fino ad arrivare anche nelle pagine lecchesi dedicate agli animali. “Tante sono state le segnalazioni, la prima è giunta da una ragazza di Milano che ha visto skipper alla stazione centrale, accompagnato da un clochard. Lei ha avvisato il personale ferroviario sulla banchina chiedendo di controllare quella persona, per prendere tempo ed evitare che salisse sul treno per Lugano, ma è riuscito a salire. Abbiamo allertato le forze dell’ordine ma il signore aveva già fatto perdere le sue tracce”.

Martedì sera, è stato un ragazzo di Como a riconoscere il cane che saliva insieme all’uomo sul treno per Lugano. “Di nuovo abbiamo chiesto l’intervento della Polizia avvisando anche la Guardia Svizzera che hanno fermato l’uomo e recuperato il cane”. Felicissimi, Chiara e marito sono partiti da Venezia per riabbracciare il loro povero Skipper, ringraziando commossi quanti hanno aiutato le ricerche.