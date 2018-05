BELLANO – Anche per il 2018 il Comune di Bellano ha siglato la collaborazione tra L’Orrido e la Navigazione Laghi, con una scontistica promozionale per chi raggiungerà la bella cittadina via lago e effettuerà la vista all’Orrido ed anche per chi, al contrario, dopo aver ammirato questo raro spettacolo della natura, prenderà il largo con i battelli della Navigazione.

“L’Orrido in battello è un’iniziativa per far conoscere sempre di più l’Orrido su tutto il Lago di Como – spiegano dall’amministrazione comunale- per tre anni promuoveremo il nostro gioiello anche sui traghetti delle tratte Bellagio – Menaggio – Varenna, dove dei maxi pannelli di sicuro impatto faranno bella mostra di sé sui ponti delle motonavi della navigazione”.

Un’ottima pubblicità per un attrazione che sta conoscendo un successo sempre maggiore tra i visitatori. Secondo i dati diffusi dalla Pro Loco di Bellano, dall’inizio dell’anno si sono registrati oltre 17.200 ingressi all’Orrido, nel solo mese di aprile i visitatori sono stati ben 12.500 e ben 7500 solo tra il 21 aprile e il 1 maggio.