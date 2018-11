MILANO – Ulteriori deroghe per il blocco ai diesel Euro 3, questa la proposta della Lega a palazzo Pirelli.

Al termine del Consiglio Regionale che si è svolto questa mattina, 27 novembre, via libera all’ordine del giorno (primi firmatari i consiglieri Roberto Anelli e Riccardo Pase, Lega) in cui si chiede alla Giunta di definire per il futuro ulteriori deroghe al blocco della circolazione per i diesel Euro3.

Le deroghe dovrebbero riguardare le persone con oltre 65 anni di età e i veicoli appartenenti a persone con Isee inferiore ai 20.000 euro.