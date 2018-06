LECCO – Arrivare al traguardo di piazza Cermenati per loro sarà una doppia emozione: non solo per essere riusciti a concludere tutti e 24 i chilometri del tracciato, che dal centro Lecco sale fino alla cima del Resegone per poi scendere di nuovo in città per ben 1800 metri di dislivello, ma soprattutto perché ad attenderli all’arrivo ci sarà lei, Sara, che a soli 15 anni sta affrontando una delle battaglie più difficili della sua vita, la sfida contro la malattia.

Saranno in venti a correre per lei e molti di più, circa un’ottantina, quelli che, in piazza e lungo il percorso, indosseranno le magliette preparate appositamente per l’occasione, con una raccolta fondi a sostegno della famiglia della ragazza.

E’ il gruppo Women in Run di Lecco ad essersi mobilitato con questa bellissima iniziativa a favore della 15enne di Civate che solo casualmente lo scorso anno, dopo essersi infortunata durante una partita di pallavolo, ha scoperto di avere un cancro al ginocchio sinistro. Oggi la giovane sta affrontando la terapia per combattere il tumore.

“Tutto è nato attraverso un’amicizia comune, abbiamo conosciuto la storia di Sara, la sua grande forza e volevamo fare qualcosa per lei. Pensavamo di organizzare una gara a suo nome, poi ci siamo detti… corriamo insieme la gara di Lecco, e non poteva essere altro che la Resegup” spiega Gianni Quartararo, presidente dell’associazione nata per sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto al grave problema della violenza di genere, che vede come vittime le donne.

Lui è uno dei dieci ‘ranger’, come vengono chiamati gli uomini che hanno deciso di abbracciare la causa femminile, che sabato correrà la ResegUp portando la T-Shirt dedicata alla giovane.

“Siamo un gruppo di venti persone in tutto, di cui una decina di donne, tutte alla loro prima skyrace, oltretutto si tratta di una gara molto impegnativa e si sono allenate molto per riuscire a concluderla nei tempi previsti – spiega Quartararo – Correremo divisi a gruppi, sostenendoci l’uno con l’altro per giungere all’arrivo”.

Giusto qualche giorno fa, l’associazione si è ritrovata per una serata di festa con Sara, per consegnare ai partecipanti le magliette. Li distinguerete nella gara, per il colore azzurro delle t-shirt e per il ‘motto’ sul retro che la 15enne ha consegnato loro e che li accompagnerà lungo i sentieri del Resegone: “Come raggiungere un traguardo? Senza fretta e Senza sosta”.