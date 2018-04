LECCO – Anche quest’anno l’Arci organizza ResistLecco, la mappa culturale delle iniziative (racconti,concerti, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, trekking, mostre, momenti di formazione e di dibattito….) che sul territorio di Lecco e provincia vengono realizzate nell’ambito della Memoria e della Resistenza dai Circoli Arci e dalle varie Associazioni e realtà che si occupano di queste tematiche, ne riattualizzano gli ideali di Libertà e Giustizia Sociale che ne sono stati motore di sviluppo, difendono la Costituzione Italiana Antifascista.

Il filo conduttore dell’edizione 2018 rassegna si ispira direttamente alla campagna “Mai Più Fascismi”, promossa a livello nazionale da molte realtà, fra cui Arci nazionale.

“In questo periodo di crisi economica e di totale vuoto a sinistra nel panorama degli attuali partiti, le semplici soluzioni propagandate dai populisti di destra sono spesso identificate dalle persone quali uniche possibilità di concreta risoluzione dei problemi della vita di tutti i giorni – spiegano dall’Arci Lecco – Ecco perché è importante diffondere in tutta Italia questa campagna, che si articola in una raccolta firme e una serie di iniziative che mettono al centro i valori costituzionali e l’antifascismo. Perché a 70 anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione, nella nostra democrazia e all’interno delle sedi istituzionali si stanno affermando partiti e formazioni politiche con richiami espressamente razzisti e antidemocratici che oggi come allora minano la pace, l’unità tra i popoli, l’uguaglianza tra gli uomini e gli stessi principi fondanti della nostra democrazia”.

Anche quest’anno ResistLecco 2018 è dedicato alle persone che “dal basso” si auto-organizzano all’interno degli spazi popolari appartenenti alla tradizione della sinistra quali Circoli Arci, Sedi dell’Anpi e delle Associazioni.

“La condivisione, il lavoro collettivo, la condivisione di esperienze e di idee possono essere una valida risposta alla fase di grande difficoltà e diseguaglianza sociale che stiamo vivendo in questi anni – spiegano dall’Arci – Contrastare la dispersione sociale creando spazi di condivisione, allargare la partecipazione delle persone alla vita sociale ed economica, promuovere pratiche di cittadinanza attiva, mettere a disposizione strumenti per il cambiamento, attivare politiche culturali concrete e innovative in grado di rispondere ai bisogni della società e rigenerare il tessuto sociale ed economico del territorio : questo pensiamo sia il compito di un’associazione, come l’Arci, che è fiera del proprio passato, del quale cerca di fare tesoro per costruire un presente migliore”.

Si parte da venerdì 20 aprile con un ricco programma di iniziative per poi concentrarsi sul fulcro della rassegna: mercoledì 25 aprile data per cui sono previsti eventi culturali e momenti di aggregazione.

Il programma proseguirà anche dopo la festa della Liberazione, fino alla metà del mese di maggio. Gli eventi del Festival si terranno nelle sedi dei Circoli Arci e delle sezioni Anpi, dei Circoli ricreativi e cooperativi, sulle montagne sulle quali i Partigiasni combatterono, nelle piazze, nelle strade cittadine, nei luoghi pubblici in cui si visse la Lotta di Liberazione.

IL CALENDARIO

Verderio / Venerdì 20 Aprile/ore 21.00/ Circolo Arci Pintupi

RACCONTO | Aquile Randagie, gli scout che si ribellarono al fascismo. Lo scautismo, soppresso in era fascista, continuò clandestinamente per ben 17 anni grazie alle “Aquile Randagie”. Ci racconta della loro Resistenza, vissuta con coraggio e fedeltà, Emanuele Locatelli, capo scout e divulgatore della loro storia. Nel 1928 Mussolini dichiara soppresso lo scoutismo,ma alcuni scout di Milano e Monza decidono di continuare le attività clandestinamente, promettendo di resistere “un giorno in più” del fascismo. Quella delle Aquile Randagie è la storia di una Resistenza durata 17 anni. Una testimonianza di coraggio e fedeltà all’ideale che desta ammirazione e interroga sulla Libertà. Nel 1943 le Aquile Randagie contribuirono a fondare l’OSCAR, un’organizzazione che portò in salvo oltre 2000 persone perseguitate dal regime, aiutandole ad espatriare in Svizzera.

Organizza: Circolo Arci Pintupi

Lecco /Sabato 21 Aprile / ore 11 /Rifugio Marchett (Loc. Piani d’Erna)

TEATRO | Erna 1943: racconto Partigiano.

Una storia di guerra, di vite spezzate, di gioia e speranza.

Una storia di prati, di boschi, di città e paesi.

Una storia di fiori nascosti tra le pietre lungo un sentiero di montagna.

Una storia di nomi dimenticati e di volti di cui abbiamo perso memoria.

Una storia di uomini e di donne che hanno saputo dire NO. Un racconto partigiano. con Carlo Decio | Musiche: Luca Pedeferri.

Testo di Simone Colombo, Shantala Faccinetto, Davide Franceschini.

Contributo 25 € > vino+tagliere+spettacolo+pranzo

E’possibile raggiungere il rifugio a piedi o in funivia.

Organizzano: Circolo Arci Dinamo Culturale, ANPI provinciale di Lecco

Val Biandino / Domenica 22 Aprile

TREKKING e MUSICA | 15° Salita e concerto in Biandino

Il tradizionale incontro per ripercorrere e ricordare quanto avvenuto nell’inverno 1944/1945 in ricordo di tutti i caduti partigiani.

Partenza da Introbio alle ore 8.30> ore 12,00 pranzo al Rifugio Tavecchia.

A seguire il concerto de l’Orchestrina Majakovskij.

Contributo €4 | Pranzo al Rifugio Tavecchia €16

Prenotazioni 3286449497 o info@arcilaloco.org

Il percorso di salita al Rifugio è effettuato dai partecipanti a titolo personale e sotto la propria responsabilità

Organizzano: Associazione Banlieue, Anpi sez.Brinza Lecchese, Circolo Arci La Lo.Co.

Lecco / Martedì 24 Aprile / ore 21 / Spazio Teatro Invito

CINEMA | Proiezione del film Una questione privata di Paolo e Vittorio Taviani

Organizzano: Circolo Arci Dinamo Culturale, Teatro Invito

MERCOLEDì 25 APRILE 2018 – Verderio /Altrimenti Rock 16 / Piazza Annoni

FESTA IN PIAZZA | dalle 10 alle 19 >> Come ogni anno dal 2003, l’Arci Pintupi festeggia il 25 aprile nella piazza di Verderio Inferiore con bella musica, cibo, birre e condivisione!

Quest’anno la colonna sonora del pomeriggio sarà il folk tutto da ballare de La Malaleche, gruppo che nasce a metà del 2015 dall’ unione di tre musicisti dal sangue bollente e da diverse provenienze musicali: la volontà è da subito quella di creare una sonorità creola, che incontri e reinterpreti insieme generi dal folk al ragga, passando per la rumba e il rock n roll. Una patchanka di suoni con un set di strumenti acustici, che canta canzoni di lotta per l’amore e di amore per la lotta, grazie a una voce dolce e potente allo stesso tempo, un sassofono graffiante, chitarra e percussioni che incalzano e definiscono il ritmo trascinante dei brani.

A fine marzo partecipano con oltre 500 ragazzi italiani all’esperienza de ” Il treno della memoria”, attraverso laboratori musicali e un concerto a Cracovia dopo la visita ai campi di concentramento. Da questa esperienza viene tratto “Memoria Viva”: un videoreportage dell’esperienza vissuta in quei giorni.

Successivamente hanno suonato prima di gruppi come Modena City Ramblers, Bandabardò, 99 Posse, Tonino Carotone, partecipando alla prima giornata dell’orgoglio meridionale e antirazzista a Pontida, alla Sbiellata Sanzenese, al Fara Rock e al Bum Bum Festival di Trescore Balneario.

Organizza: Circolo Arci Pintupi

Osnago / 73esimo anniversario della festa di Liberazione dal Regime Nazifascista dalle 09.00: ritrovo in via S. Anna, deposizione corona Via S. Anna e Cippo Casiraghi, deposizione della corona al Monumento ai caduti e discorso delle Autorità.

Ore 12,30>> Arci La Lo.Co.

PRANZO SOCIALE | con il coro Le Voci di Mezzo

Il canto è una delle costanti delle lotte della gente oppressa: in guerra, sul lavoro, nelle manifestazioni di piazza . L’Associazione culturale Voci di Mezzo, che si occupa della ricerca e diffusione del canto popolare italiano e internazionale, animerà la giornata con canti di lotta e della tradizione.

Contributo 17€ bevande incluse, prenotazione obbligatoria entro il 24/04

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la mensa della scuola elementare.

Per info e prenotazioni: info@arcilaloco.org 328 6449497 _ 320 7940183

Ore 21,00>> sala Cine-Teatro don G. Sironi

CINEMA | Proiezione del film Una questione privata (2017), diretto da F.lli Taviani:

Tratto dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio pubblicato nel 1963.

Barzanò / Per non dimenticare – 10^ed / Piazza del Mercato

FESTA IN PIAZZA | ore 10:30 Apertura della MOSTRA In treno con Teresio Olivelli, i deportati del trasporto 81 presso la Sala Civica di via Mons. Colli

>>ore 14:30 Corteo e omaggio ai partigiani Barzanesi

>>dalle 15:00 MUSICA e festa con: Keen eight – rock / pop | Umido – rock / pop | Fausto Bonacina – cantautore | Concerto di percussioni

Servizio ristorazione e bar a cura della pro Loco di Barzanò. Giochi e animazione per i piccoli.

>> dalla mattina e per tutta la giornata

Mercatino solidale e stand di associazioni, hobbisti e produttori locali.

Organizzano: Circolo LiberArci, Anpi Brianza Lecchese, Associazione Banlieue, Emergency, Comune di Barzanò

Civate / Normalità a pieno regime /Casòta del Partigiano

TREKKING e MUSICA | In occasione della Festa della Liberazione, i Soci del Circolo ARCI Bellavista di Civate, hanno il piacere di invitare tutti i cittadini presso la Casotta dei Partigiano di Civate, luogo simbolo della Resistenza locale.

La formula è la solita, tradizionale e consolidata: con la scusa di fare due passi in montagna, ci si trova per passare una giornata insieme, tra contributi storici, musica e brindisi, celebrando una data simbolo della nostra storia in un luogo simbolo del nostro territorio.

Il tutto in una cornice naturale assai suggestiva: immersi nel bosco ai piedi del Monte Cornizzolo, all’interno della Valle dell’Oro.

Per questo siete tutti invitati a partecipare alla grande giornata di festa, quest’anno dedicata a spettri, pulsioni e riflessi del fascismo oggi.

>> ore 10.30 : ritrovo alla Casotta del Partigiano

La Casotta del Partigiano di Civate è situata in località Sason.

Raggiungerla non è difficile: al bivio del Pozzo (località sopra Civate, ai piedi del Monte Cornizzolo) a destra e poco dopo a sinistra verso Linate, imboccando il Sentiero n.11 (che porta anche alla basilica di San Pietro al Monte).

Anche da Val dell’Oro ci si può arrivare: sentiero principale per San Pietro al Monte, alla c.d. “Fontana Fregia” si prende il sentiero che attraversa il fiume. In tutti i casi troverete sempre e comunque le indicazioni per la Casotta, seguitele; tempo di percorrenza sempre una ventina di minuti al massimo (in salita…ma pochi..;)

>>ore 11.00: intervento del Sindaco + mix di contributi, letture e canzoni popolari a cura dei ragazzi del Circolo ARCI Bellavista di Civate

>> a seguire :via alla Festa: megarinfresco offerto dall’ARCI di Civate #freegrill #freeguitar

In caso di maltempo non ci roviniamo la festa, infatti la manifestazione si svolgerà regolarmente nella sede del Circolo Arci Bellavista di Civate (Via Cà Nova 20). Don’t warry, se succede (ma non succede), vi avvisiamo noi!!

Organizzano: Circolo Arci Bellavista, Comune di Civate, ANPI Lecco

Barzanò / Giovedì 26 Aprile/ ore 21 / Sala Civica

Presentazione della MOSTRA In treno con Teresio Olivelli i deportati del trasporto 81

Con Gabriele Fontana

Organizzano: Circolo LiberArci, Associazione Banlieue, Comune di Barzanò

Osnago / Sabato 28 aprile/ore 18,30/ Circolo Arci La Lo.Co.

RACCONTO | Una donna tra i signori della guerra

Quando la resistenza diventa un fatto di donne: Malalai Joya, l’attivista afgana salita agli onori delle cronache nel 2003, quando, come delegata dell’assemblea del popolo, pronunciò un discorso con il quale osò apertamente sfidare i signori della guerra, sarà con noi accompagnata dal CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane).

Durante la serata si potrà gustare e acquistare lo Zafferano coltivato da 12 Donne di Herat, progetto promosso dal CISDA.

Organizza: Circolo Arci La Lo.Co.

1 MAGGIO – Festa dei lavoratori

Osnago / Sabato 5 maggio / ore 21,00 / Circolo Arci La Lo.Co.

RACCONTO | Partigiani sovietici nella Resistenza italiana

Incontro con Anna Roberti dell’associazione Russkij Mir di Torino.

Il contributo dei partigiani sovietici alla guerra di Liberazione italiana è stato per lungo tempo considerato come un fenomeno marginale.

Molto spesso il loro sacrificio è stato volutamente ignorato per non attribuire meriti ad una ideologia nemica – comunista.

Organizza: Circolo Arci La Lo.Co.

Premana / Domenica 13 Maggio 2018

COMMEMORAZIONE | Rendiamo omaggio con due targhe commemorative in ricordo di quattro partigiani che l’8 ottobre 1944, nella zona di Premana, presso l’alpeggio di Casarsa, morirono in uno scontro con i fascisti:

CEREDA MARIO di Rivolta D’Adda

PENNATI GUGLIELMO di Casatenovo

SALA FERNANDO di Cinisello Balsamo

e un Partigiano sconosciuto.

Programma della giornata:

ore 8.30 ritrovo presso il parcheggio della Società Cooperativa di Consumo

ore 08.45 partenza del corteo

ore 11.00 a Barconcelli svelamento prima targa

ore 12.00 a Casarsa svelamento seconda targa

Possibilità di pranzo con polenta e cacciagione o formaggio presso il Ristoro Peter Alpe Vessa.

Prenotazioni: Renzo 3382924806 | Beppe 3440698938

Percorso: Da Premana (1000 m) partendo dal parcheggio di via Risorgimento, attraverso un sentiero nel bosco, si raggiunge la strada gippabile che si snoda lungo il torrente Varrone. Nel mese di novembre una frana ha interrotto il passagio con veicoli nella parte iniziale del percorso. In circa 1 ora e mezza a piedi si raggiunge la località di Casarsa. La prima targa è collocata a metà del sentiero per l’Alpe Barconcelli (1415 m), mentre la seconda targa è presso l’Alpe Casarsa (1180 m).

Organizzano: Associazione Banlieue, Anpi Comitato Provinciale di Lecco e sez. Cinisello, Brianza Lecchese, Valsassina; CAI Sesto S.G.; Comuni di premana, Casatenovo e Cinisello Balsamo.