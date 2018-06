CARENNO – Un anno dopo dall’apertura del secondo CAS, centro d’accoglienza secondaria, a Carenno, l’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere un’assemblea pubblica indirizzata ai cittadini per fare il punto sulla situazione. L’appuntamento è previsto nella serata, dalle 21, di giovedì 28 giugno presso la sala consiliare del municipio.

“La finalità è quella di creare un incontro fra i cittadini, gli enti ed operatori che gestiscono i centri – spiega il sindaco Luca Pigazzini – potranno così presentarsi e illustrare le attività che vengono svolte quotidianamente. Abbiamo invitato anche i rappresentanti delle istituzioni e nel caso di una loro partecipazione potrà aprirsi un discorso sull’accoglienza in provincia di Lecco”. Sono una trentina i richiedenti asilo, quindi in attesa del riconoscimento di rifugiato, presenti sul territorio di Carenno, divisi in due strutture private, in via Pertus e via Imola, gestite rispettivamente dalla cooperativa il Gabbiano e da Vega Srl.

L’assemblea pubblica sarà quindi occasione di confronto da parte dei cittadini, “l’apertura del secondo CAS aveva suscitato preoccupazioni e timori, potremo capire se sono restati tali, se sono sorte delle criticità – continua il sindaco – come amministratore ritengo che la situazione sia andata abbastanza bene, ci sono state anche delle collaborazioni per lavori di pubblica utilità e grossi problemi non sono sorti vista anche la presenza di un discreto numero di operatori a gestire le strutture” ha concluso.