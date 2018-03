LECCO – Questa notte, tra sabato 24 e domenica 25 marzo, torna l’ora legale: le lancette degli orologi dovranno essere spostate avanti di un’ora.

E’ uno dei segnali che sta per arrivare la bella stagione anche se le temperature di questi giorni sono più invernali che primaverili.

Il passaggio dall’ora solare a quella legale di solito avviene l’ultimo weekend di marzo, quest’anno si anticipa, dato che l’ultimo sabato di marzo cade il 31.

L’ora legale è stata introdotta per la prima volta nel 1916 in Gran Bretagna. In Italia venne utilizzata durante la Prima guerra mondiale, sempre nel 1916, per risparmiare sull’energia sfruttando un minore uso dell’illuminazione elettrica. Il principio su cui si basa l’ora legale nacque però molto prima: fu proposto da Benjamin Franklin addirittura nel 1784. Abolita nel 1920 venne più volte ripristinata e di nuovo abolita fino ad essere ‘ufficializzata’ a partire dal 1966.

Recentemente al Parlamento Europeo si era proposto di abolirla definitivamente ma senza successo.