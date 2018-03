BELLANO – Anche l’Alto lago deve fare i conti con il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, oltre che sulla Statale 36, anche sulla viabilità ordinaria: martedì al comune di Bellano è stato segnata la presenza di diversa immondizia lasciata sulla strada Bellano-Taceno.

Qualcuno ha depositato diversi rifiuti al bordo della carreggiata, “una pratica che purtroppo si ripete lungo la stessa strada, sulla superstrada, nei valletti dei nostri paesi – sottolineano dall’amministrazione comunale – siamo davvero avviliti dal fatto che ci possano essere ancora nel 2018 persone così incuranti dell’ambiente in cui viviamo”.

Già il mattino successivo all’abbandono, segnalato da alcuni cittadini, il personale della Polizia Locale di Bellano e dell’Ufficio Tecnico ha provveduto a ripulire l’area e a fare gli opportuni controlli e si così potuti risalire ad un indirizzo di Calolziocorte.

Nei rifiuti sono addirittura stati rinvenuti una grossa quantità di proiettili, “già questa mattina – fanno sapere dal Comune – faremo denuncia ai Carabinieri per quest’ulteriore aggravante per l’abbandono. Siamo sempre attenti e puntuali nel cercare di limitare questi gesti che hanno anche valenza penale – abbandono di rifiuti e armi – ma purtroppo i Comuni devono sempre fare i conti con un vasto territorio e con diversi barbari che credono che l’ambiente in cui vivono possa essere deturpato in questo modo. Non crediamo che gli incivili si fermino davanti ai cartelli, ma attraverso i controlli effettuati dal personale della Polizia Locale e all’installazione della fototrappola mobile vengono almeno individuati alcuni degli incivili in questione”.

“Ricordiamo che come Comune di Bellano ogni anno patrociniamo l’iniziativa Puliamo il mondo di Legambiente, che si occupa proprio di pulire alcuni tratti del nostro territorio; la stessa purtroppo non è in verità molto partecipata dai cittadini, speriamo quindi che quest’anno ci sia più affluenza! Tra l’altro, proprio ad inizio maggio faremo un’ulteriore giornata di pulizia con i ragazzi delle scuole di Bellano, per sensibilizzarli verso queste tematiche ambientali, sempre grazie a Legambiente e all’associazione LetteLariamente. La nostra speranza – concludono dall’amministrazione comunale – è quella di vedere sempre meno gesti come quello segnalato, noi ce la stiamo mettendo tutta!”