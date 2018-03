PESCATE – Chi conosce il sindaco De Capitani sa che per lui il rispetto delle regole viene prima di tutto ed anche sulle questione dei sacchi di immondizia abbandonati per strada, il primo cittadino pescatese ha già imposto una linea rigorosa: in una settimana sono già state elevate multe per 900 euro, cento euro per ogni sacco giudicato non conforme e lasciato comunque sulle strade.

“Il nostro regolamento di polizia urbana sanziona chi non ritira entro le ore 18,30 del giorno di raccolta i sacchi non conformi perché non differenziati correttamente e questa settimana a farne le spese sono stati due condomini e una società di servizi” sottolinea il sindaco che poi precisa:

“Le nostre non sono sanzioni a chi sbaglia a fare la raccolta differenziata che può capitare, ma a chi non ritira quei sacchi non conformi e li lascia in strada a marcire”. Un problema vissuto da molti Comuni quello dei rifiuti lasciati in strada, soprattutto dopo l’introduzione del bidone giallo per carta e cartone che da gennaio devono essere separate dalla plastica, cosa che ancora non tutti i cittadini hanno imparato a fare e così molti sacchi viola non vengono prelevati dagli operatori di Silea poiché contenenti carta.

Bollati come “non conformi” questi sacchi rischiano di capeggiare agli angoli delle vie per giorni se non recuperati dal legittimo proprietario.

“A differenza di altri comuni in cui annunciano sanzioni sui rifiuti ma poi non le fanno – commenta De Capitani – noi a Pescate prima le facciamo e poi lo annunciamo”.