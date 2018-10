LECCO – Investire il proprio tempo libero in attività di formazione : acquisire gli strumenti utili per comprendere e vivere consapevolmente la società, per essere cittadini attivi e capaci di cambiare il proprio contesto di vita.

“In un contesto sociale in costante trasformazione, è essenziale che anche il processo di apprendimento divenga più flessibile, pronto a ricevere input dalla società stessa e a proporre, di conseguenza, adeguate proposte formative e di apprendimento, che sappiano guidare la persona dalla prima giovinezza fino all’età adulta avanzata. Una proposta formativa e culturale popolare, accessibile, strutturata a costi contenuti per promuovere la diffusione di un Sapere plurale e la difesa del diritto alla Cultura di tutti e per tutti”

Tutto questo, per l’Arci, significa fare Educazione Popolare: una serie di attività quali corsi, seminari e workshop organizzati dai Soci dell’associazione per i Soci stessi.

La casa lecchese dell’educazione popolare è il Circolo Arci EduPop: un accogliente luogo di dialogo, confronto, elaborazione culturale e costruzione collettiva. Uno spazio dedicato alla formazione e all’autoformazione, strutturata secondo la tradizione del mutualismo sociale e culturale di sinistra in cui Arci affonda le proprie radici.

Al Circolo vengono organizzati corsi di lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo e cinese) e di Italiano L2, durante i quali insegnanti madrelingua e con decennale esperienza accolgono la necessità delle persone di allargare i propri confini e di trovare modalità di convivenza costruttiva con chi arriva da lontano in città in cerca di lavoro.

Non mancano le attività creative e culturali, grazie alle quali le persone possono sviluppare potenzialità espressive e informarsi su argomenti di cultura generale, tutela delle risosrse naturali comprese.

E proprio partendo da una riflessione sull’importanza del rispetto per ambiente e risorse che il Circolo ha deciso di organizzare svariati corsi di cucina, in cui i soci verranno coinvolti nel sperimentare e reinterpretare l’arte culinaria tradizionale ma anche nella scoperta sia delle tradizioni culinarie degli altri paesi con il corso di Cucina Orientale (Cinese, Giapponese, Thailandese) che delle più nuove tendenze, attente all’aspetto del rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali con il corso di Cucina Vegetariana, Vegana e Crudismo. Non mancheranno i momenti dedicati all’autoproduziione, con gli workshop di Panificazione, Yoghurt fatto in casa, Birra e Conserve.

Immancabili le occasioni in cui ritrovarsi per prepararsi al meglio alle festività e alle cene con gli amici con i workshop di Pasticceria e Dolcezze per le feste.

E proprio la socialità è il fulcro delle attività Arci: in un contesto sociale in cui i ritmi di vita frenertici e le poche tutele minano al benessere della persona, promuoviamo corsi di Yoga, Yoga in pausa pranzo,Yoga in gravidanza, Yoga per bambini, Vinyasa flow yoga,Ginnastica del pavimento pelvico, Pilates, Bagni di Gong, Metodo Feldenkreis, Trainig Autogeno, Massaggio Base, Self Shiatsu, Danza africana.

Per l’elenco completo delle attività e il regolamento completo per le iscrizioni: www.edupoplecco.org

Tutti i corsi sono rivolti ai Soci Arci.