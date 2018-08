LECCO – Riprendono, dopo la pausa estiva, le consulenze gratuite in Municipio.

I primi appuntamenti in calendario comprendono: mercoledì 5 settembre lo “sportello amianto”, gestito dall’Associazione Gruppo Aiuto Mesotelioma di Lecco, punto di riferimento importante per le questioni amministrative e di prevenzione, giovedì 6 le consulenze notarili, offerte grazie alla collaborazione dei notai del Collegio dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, venerdì 7 lo sportello per la prevenzione del sovraindebitamento, gestito da Federconsumatori e Movimento Consumatori di Lecco,.

Martedì 11 riprende le attività lo sportello di ascolto sulla sclerosi laterale amiotrofica, offerto dall’AISLA di Como, giovedì 13 le consulenze in materia condominiale, gestite dai professionisti dell’ANACI della provincia di Lecco e in grado di fornire a proprietari e inquilini informazioni e supporto sulle questioni legate alla gestione e all’amministrazione del condominio, dei contratti e delle spese.

Sempre giovedì 13 il punto informativo e di orientamento sulla mediazione familiare, svolto dai mediatori volontari dell’associazione Epeira e rivolto a coloro che si trovano in una situazione di conflitto, di coppia o in famiglia, e intendono trovare una modalità pacifica per affrontare e risolvere la controversia.

Per usufruire delle consulenze è necessario prenotare telefonando al servizio comunicazione del Comune di Lecco ai numeri 0341 481 243 – 254 – 397 – 412, scrivere all’indirizzo di posta elettronica segreteria.comunicazione@comune.lecco.it o direttamente all’associazione che gestisce lo sportello.