LECCO – C’è chi le chiama ‘ronde’, gli organizzatori le chiamano ‘passeggiate della sicurezza’, sta di fatto che l’iniziativa promossa da Forza Nuova ha nuovamente innescato lo scontro tra estrema destra e sinistra lecchese.

L’altra notte, alcuni esponenti del movimento neofascista hanno perlustrato la zona della stazione di Lecco, diventata negli ultimi tempi uno dei luoghi più sensibili alla microcriminalità.

“In seguito ai vari episodi di cronaca che hanno visto aumentare il degrado e la violenza nella nostra città – spiegano da Forza Nuova – i militanti forzanovisti della sezione di Lecco hanno effettuato una passeggiata della sicurezza in zona stazione per controllare il territorio e avvisare le forze dell’ordine in caso di necessità”.

Se l’amministrazione comunale, attraverso la stampa locale, ha fatto sapere che “ogni contributo è ben accetto” sul fronte della sicurezza, a patto che ci si limiti solo a segnalare fatti e problematiche alle forze dell’ordine, a sinistra l’attività di Forza Nuova è stata duramente criticata.

“La storia del nostro Paese ci insegna che già una volta si è iniziato con le ronde, poi si è passato ai manganelli, poi all’olio di ricino e sappiamo tutti come è finita. È bene ricordare che il compito di tutelare la sicurezza dei cittadini spetta alle forze dell’ordine e agli enti preposti e mai in nessun caso a gruppi di cittadini – spiega il consigliere comunale Alberto Anghileri – Basta vedere la fotografia di questi personaggi per capire che bisognerebbe proteggersi da loro più che da altri, del resto proprio in questi giorni il questore della nostra città, in occasione della festa della polizia ha spiegato che i dati relativi ai reati nella nostra città sono in calo”.

Anghileri si è detto “meravigliato” rispetto alla presa di posizione del municipio, attraverso le parole del vicesindaco Francesca Bonacina, “che avrebbe detto che non vede niente dì negativo in queste attività. Noi siamo invece molto preoccupati e chiediamo a tutte le forze democratiche della città di esprimersi con chiarezza nei confronti di queste assurde iniziative, tra pochi giorni celebreremo il 25 aprile, anniversario della lotta di Liberazione, noi saremo in piazza, come sempre contro i vecchi e i nuovi fascismi”.