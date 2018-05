MANDELLO / BELLANO / PREMANA – “L’artista Giancarlo Vitali grande maestro lombardo del Novecento; L’asd Premana organizzatrice dei Campionati mondiali di corsa in montagna 2017; e la Scuola Elementare di Comportamento in Montagna la SECIM; un trittico d’eccellenza che rispecchia le peculiarità del nostro territorio”.

Così il consigliere regionale Mauro Piazza commenta il bilancio della provincia di Lecco in occasione della Festa della Lombardia e la consegna del Premio Rosa Camuna che si è tenuta oggi a Milano presso il Belvedere di Palazzo Pirelli.

Il riconoscimento che viene assegnato dalla Regione, omaggia pubblicamente ogni anno l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia e che porta il nome della Rosa Camuna, simbolo della Lombardia. Conosciamo quindi i premiati.

Giancarlo Vitali, a cui è stata assegnata la Rosa Camuna, nasce a Bellano, inizia a dipingere a quindici anni, dopo un periodo di lavoro all’Istituto d’Arti grafiche di bergamo. Nel 1983 Giovanni Testori, dopo aver visto per caso la riproduzione di un suo dipinto gli fa visita; l’anno successivo gli dedica un articolo sulla terza pagina del “Corriere della sera” e organizza a Milano la sua prima personale. Nel 2017 l’evento “TIME OUT” tenutosi dal 5 luglio al 24 settembre, è il giusto tributo che la città di Milano gli dedica: una mostra diffusa su quattro sedi Sala Viscontea del castello Sforzesco, Museo di Storia Naturale, Casa del Manzoni e Palazzo Reale.

Le menzioni speciali sono invece per due realtà dell’ambito dello sport e della montagna. L’Asd Premana associazione, che opera a Premana dal 1947, ha realizzato lo scorso anno i campionati mondiali di corsa in montagna evento che ha coinvolto 45 nazioni e ha visto la partecipazioni come pubblico di 20.000 persone.

La Secim, Scuola Elementare di Comportamento in Montagna della Sezione Grigne del Club Alpino Italiano di Mandello del Lario , che dal 1964 ad oggi ha portato in montagna oltre seimila bambini della scuola elementare in maniera organizzata ed educativa. Alla premiazione era presente anche il sindaco Riccardo Fasoli.