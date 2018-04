CALOLZIOCORTE – “Ancora una volta abbiamo una scarsa manutenzione delle strade a Rossino” esordisce in una nota Roberto Gagliardi, esponente di Forza Italia, denunciando le condizioni di dissesto delle strade nella frazione collinare del calolziese.

“La situazione è sempre peggio – sostiene Gagliardi – il territorio è sempre più lasciato nel degrado. Ora inizia la primavera e godersi le vie di Rossino nella parte storica del paese passeggiando o andando in bicicletta dovrebbe essere un diritto, ma come mi segnalano alcuni cittadini della frazione Calolziese, purtroppo, troppe vie considerate di secondo livello, solo perché poco trafficate sono lasciate nel degrado più assoluto non considerando la pericolosità per bambini , anziani e motociclisti”.

“Ci sono dei ‘crateri’ e possono sicuramente creare danno anche ai pneumatici delle Auto, è opportuno quindi contribuire a far si che tutti possano in massima sicurezza sfruttare il proprio territorio- esorta l’esponente di Forza Italia, ribadendo che – la situazione tra Rossino e Lorentino è sempre peggio, chiediamo una maggior sensibilizzazione da parte dell Amministrazione Comunale che in questi 5 anni ha dimenticato cosa vuol dire rispettare il territorio e chi ci abita, fomentando disagi”.