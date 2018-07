LECCO – “One ocean, there’s no planet B“: questo il titolo dell’incontro in programma per giovedì 19 luglio, alle ore 19.30, presso la Società Canottieri di Lecco.

Relatore della serata Marco Cariboni, presidente della società Canottieri di Lecco e socio onorario del Rotary Club Lecco Manzoni – che organizza l’evento – il quale illustrerà ai presenti le finalità della Fondazione One Ocean, il progetto che partendo dalla Costa Smeralda intende diffondersi nel mondo per combattere l’inquinamento degli oceani e tutelarne la loro sostenibilità, e di cui la Società Canottieri fa parte.

L’incontro è aperto a chiunque fosse interessato all’argomento, previa prenotazione.

Per informazioni e costi contattare il Prefetto del Rotary Club Lecco Manzoni, Anna Rusconi, all’indirizzo e-mail: rcleccomanzoni@gmail.com o consultare la pagina Facebook Rotary Club Lecco Manzoni.