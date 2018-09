MALGRATE – Traffico in tilt alla rotonda di Malgrate nel primo pomeriggio di oggi, sabato, dove alle 13.30 circa si è ribaltato un mezzo dei Vigili del Fuoco di Valmadrera, un’ora più tardi, alle 14.20 circa, un bus di linea proveniente dalla ex SS36 si è bloccato per un principio di incendio al motore proprio all’altezza della rotonda, a circa 10 metri dal mezzo dei Vigili del Fuoco che si è ribaltato mandando letteralmente in tilt il traffico.

Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal mezzo, mentre i Vigili del Fuoco già presenti sul posto si sono attivati per spegnere il principio di incendio.

Traffico inevitabilmente in tilt, con le auto provenienti da Malgrate, sia dal lungolago che dalla ex Statale 36, bloccate e fatte tornare indietro, costrette a tornare a Civate e imboccare il tunnel del Monte Barro per raggiungere Lecco e/o Malgrate. Così per le auto provenienti da Lecco e dirette verso Pescate, costrette a girare a destra.

Nel giro di poco tempo un mezzo dei Vigili del Fuoco ha trainato il bus qualche decina di metri più avanti in modo da liberare la rotatoria almeno verso Pescate. Nonostante ciò, per l’impossibilità di girare verso Lecco, si sono formati lunghi incolonnamenti lungo la ex statale 36.