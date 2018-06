LECCO – Ci scrive una lettrice: “Da tempo in piazza delle Nazioni stazionano roulotte, tende, lavatrici, motrici, rimorchi, moto, antenne tv. Gli occupanti scaricano i liquami lasciando tombini a cielo aperto in prossimità della casetta dell’acqua.

Ieri ho richiesto all’Ufficio demanio del Comune di Lecco di visionare l’autorizzazione concessa e con sorpresa mi è stato detto che i signori (della ruota panoramica) sostano senza titolo in quanto dall’ufficio è partita una mail che boccia tale richiesta in quanto la piazza non ha i requisiti igienico sanitari”.

I residenti della zona e gli automobilisti in transito da Ribella avranno notato sicuramente l’accampamento che da tempo ha trovato posto nel piazzale di Chiuso, prima con i giostrai del Luna Park, poi, dopo la loro partenza, con le abitazioni mobili dei gestori della ruota panoramica installata sul lungolago di Lecco.

Da quanto si è potuto apprendere, l’area è proprietà del Demanio, al quale i titolari dell’attrazione avrebbero fatto richiesta di occupazione del suolo pubblico; per l’autorizzazione serve però anche il parere del Comune di Lecco, in quanto il terreno ricade nel suo ambito territoriale. Parere, espresso proprio nella giornata di giovedì dagli uffici, che è sfavorevole e quindi, già dalla prossima settimana, la risposta negativa sarà notificata ai giostrai.

Riguardo allo scarico, invece, Lario Reti sarebbe intervenuta negli scorsi giorni realizzando un allacciamento. Ora però i giostrai, il titolare e la sua famiglia, dovranno lasciare il piazzale e con tutta probabilità saranno trasferiti nel parcheggio davanti ai campi del Bione dove già stazionano i nomadi.

La vicenda fa emergere un problema non di poco conto, ovvero quello di identificare uno spazio da destinare ai quanti portano i loro spettacoli itineranti nel capoluogo manzoniano e che si spostano tradizionalmente di città in città con roulotte e camper.