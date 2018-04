LECCO – La Casa della Solidarietà e della Terza Età di San Giovanni sta per diventare realtà. Entro la fine dell’anno, l’ex scuola materna di via Don Luigi Monza riaprirà i battenti con una nuova veste: diventerà la sede del Servizio Anziani del Comune, di Auser e Anteas, da sempre al fianco delle persone più anziane e fragili.

“La connessione tra il Settore Politiche Sociali e le due realtà associative, oltre che con il Consorzio Consolida che fa parte dell’associazione temporanea di scopo nata per realizzare quest’opera, e la Fondazione Comunitaria del Lecchese, che partecipa con il 20% dei finanziamenti necessari, presenta già oggi caratteristiche di stabilità e continuità, a favore di interventi completi e complessi per la popolazione anziana, sia in condizioni di fragilità che attiva” spiega il sindaco Virginio Brivio.

“Le due associazioni – prosegue il primo cittadino – fondano peraltro la propria attività sulla disponibilità di volontari, spesso a loro volta pensionati, testimoniando in tal modo le diverse possibilità di continuare ad essere risorsa per la Comunità, anche una volta fuori dal mondo del lavoro”.

La Casa della Solidarietà e della Terza Età vuole potenziare queste collaborazioni attraverso una struttura operativa per la gestione di servizi integrati, in cui i diversi soggetti lavorino insieme, fianco a fianco. L’importo per la realizzazione dei lavori è di 1 milione e 350mila euro circa, di cui 500mila finanziati dal Comune di Lecco.

Ora manca davvero poco al traguardo: 100 mila euro. La somma servirà a completare gli ultimi costi della ristrutturazione dell’immobile ed è in corso una raccolta fondi per sostenere le associazioni in questi ultimi metri che mancano al traguardo.

“Una comunità che, lo dimostrano i dati anagrafici, invecchia sempre più, in cui le famiglie sono sempre più in difficoltà e spesso gli anziani sono soli nell’affrontare piccole e grandi difficoltà del quotidiano – sottolinea Brivio – In questo quadro, negli anni è diventato sempre più importante il servizio offerto dalle due associazioni, che ora meritano di essere ripagate per tutti gli anni passati al fianco dei più fragili. Facciamo tutti un piccolo sforzo per donare alla Città una Casa che è di tutti!”

Per sostenere l’iniziativa è possibile effettuare un bonifico bancario intestato a Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Banca Prossima Milano , causale “Casa della Solidarietà e della Terza Età” IBAN IT65D0335901600100000003286.