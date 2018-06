PIANI RESINELLI – Ore 1130 di sabato 23 giugno 2018. Posata la nuova croce in cima alla Grignetta (Grigna Meridionale) a quota 2184m.

Come da programma, l’elicottero dei Vigili del Fuoco atterrato al Bione, presso la stazione del Soccorso Alpino di Lecco, dopo aver fatto più volte spola tra la vetta e la stazione per il trasporto di uomini e materiale necessario per i lavori di preparazione alla posa, alle 11.10 circa ha “agganciato” la nuova croce, sotto la quale è stato appeso il tricolore, trasportandola in vetta alla Grignetta.

Dopo la cerimonia di benedizione affidata al prevosto di Lecco, monsignor Franco Cecchin, l’elicottero è decollato raggiungendo Abbadia, quindi i Campelli e poi su fino alla vetta come da piano di volo previsto.

In cima, sotto l’occhio vigile di Giuseppe Orlandi “Calumer” presidente del Cai Ballabio, nonché volontario del Soccorso Alpino, definito il “custode della Grignetta”, insieme ad altri volontari del Soccorso e ai Vigili del Fuoco, in primis Fabio Adamoli che da subito si è adoperato per supportare questa operazione, la croce è stata accolta, trasportata a mano per pochi metri e quindi installata.

Alta 2 metri, larga 1, del peso di 87 kg, in ferro zincata a fuoco realizzata dal fabbro di Barzio Mauro Sormani, la nuova croce è stata avvitata alla roccia, nel punto preciso in cui si trovava quella precedente e ritrovata riversa a terra da alcuni escursionisti nell’ottobre 2017.

Sulla nuova croce trovano spazio due targhe, quella realizzata per l’occasione in memoria di don Carlo Spreafico e quella datata 1947 già presente sulla vecchia dove si legge: “Il Gruppo Sportivo la Montagna, pone a perenne ricordo di tutti coloro che su questi monti hanno lasciato la vita”.

Un intervento quello di questa mattina seguito da molti escursionisti che hanno voluto raggiungere la vetta della celebre montagna lecchese, nonostante lo spazio esiguo che offre la cima.

Quella di oggi è sicuramente una giornata storica per la Grignetta e per tutti gli amanti della montagna e che ha visto tra i fautori anche LTM, Lecchese Turismo Manifestazioni.

Nelle prossime ore seguiranno altre immagini