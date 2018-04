LECCO – Sabato 28 aprile alle ore 16, presso la sala polifunzionale della Fondazione Borsieri di Lecco, torna la rassegna “Insieme con la musica”, promossa dall’associazione Mikrokosmos di Lecco con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus, della Fondazione Mons. Giovanni Borsieri onlus e in collaborazione con la Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus.

La rassegna, con un ricco programma di concerti e conferenze, promuove attività musicali e culturali in contesti e con protagonisti non convenzionali, nell’intento di aiutare le generazioni ad incontrarsi in uno scambio umano reciproco e appagante.

Erica Fassetta (violino) e Gianni Fassetta (fisarmonica) proporranno musiche di Piazzolla, Morricone, Galliano.