DERVIO – E’ tutto pronto per la “Mezza… notte bianca” di Dervio, ormai uno degli appuntamenti clou dell’estate derviese che proporrà decine di eventi per tutti i gusti in centro paese (ma non solo).

Sabato 21 luglio ci sarà la quinta edizione della kermesse curata come sempre da Biblioteca e Comune, con l’impegno di decine di volontari e in collaborazione di associazioni ed esercizi commerciali del paese. Una trentina i diversi eventi proposti: musica, sport, cultura, intrattenimento, oltre a 13 punti ristoro con le migliori specialità locali. Un altro grande evento per caratterizzare un’estate derviese ricca di appuntamenti per tutti i gusti e le età.

A partire alle ore 18 e fino alle 24, nelle vie del centro paese chiuse al traffico e riempite da tantissima gente si potranno visitare le decine di bancarelle del mercato e il mercatino dei libri della biblioteca; una mostra fotografica su Dervio in sala consiliare, una mostra di cartoline sul lago, due mostre di pittura dei pittori Adelio Rocca e Fabrizio Boldrini, l’arte del tombolo in biblioteca.

Appuntamenti anche per i bambini con la “mezza” a loro dedicata dalle 19 alle 22 nel giardino della scuola dell’infanzia, la ludoteca con i giochi tradizionali in legno dalle 18 alle 24 in via Greppi, e perfino l’angolo allattamento per le mamme in biblioteca. La torre di Orezia sarà aperta in via eccezionale dalle 18 alle 22 con la mostra “Da agone a misultin”, e il gruppo “Amici della Lucia” proporrà dalle 18 alle 22 giri turistici con la caratteristica barca al porto vecchio, mentre presso il Funsurf Center al lago si potrà provare la canoa o la tavola SUP.

Tanti gli eventi di spettacolo: artisti da strada e circo con Gemy Sircus alle 21 in piazza municipio e alle 22.30 in piazza Diaz, l’esibizione di ballo Bubble Wood-La foresta di bolle alle 22.30 in piazza stazione; tantissima la musica per tutti i gusti: il duo Maria e Mario in piazza ex Cartiera dalle 21 alle 24, Deaf Kaki Chumpy in piazza stazione dalle 21 alle 24, in piazza municipio dalle 18 alle 20 Sasà Music Show e dalle 22 alle 24 Plastic Hamburger Acousitc Band, in zona semaforo dalle 19 alle 24 il duo Blu Kore, in piazza Diaz Claudio dalle 18 alle 20 e Fuorionda Band dalle 21 alle 24, il cantautore Fabio Caccia dalle 21 nel cortile scuole medie, Alice Montanelli Trio dalle 20.30 alle 23.30 in via alla Folla, il coro derviese Corollario alle 21 e il Coro Alpino Lecchese alle 22 presso la chiesetta di San Quirico.

Per soddisfare il palato delle migliaia di persone attese come nelle passate edizioni, a cui si aggiungeranno probabilmente anche le centinaia di atleti dei campionati mondiali di vela che iniziano a Dervio proprio sabato, saranno allestiti ben 13 punti ristoro a cura di esercizi commerciali e associazioni, che proporranno numerose e ghiotte specialità locali. Ampi parcheggi disponibili in tutta l’area a valle della strada provinciale. Il programma completo degli eventi, con la cartina che è già in distribuzione in paese, è scaricabile anche dal sito www.dervio.org