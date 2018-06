LECCO –Attenzione alle chiusure di domani, sabato , sul lungolago di Lecco necessarie per consentire lo svolgimento delle celebrazioni per la Festa della Repubblica e la manifestazione sportiva “ResegUP”.

Lungo Lario Isonzo, nel tratto compreso tra piazza Cermenati e largo Europa, resterà chiuso al traffico dalle 9.45 alle 11 e dalle 16.30 alle 23.

Durante la competizione, dalle 15:30 alle 22, è prevista inoltre la temporanea sospensione della circolazione lungo le strade interessate dalla manifestazione sportiva, ovvero, nel dettaglio: piazza Garibaldi, via Cavour, via Volta, largo Montenero, corso Matteotti, via XI Febbraio, via Don Pozzi, via Caldone, via Tonale, via Cernaia, via Garabuso, piazzetta Guerrazzi, via Don Rodrigo, via Prà Corvino, via Resegone (scalinata-mulattiera), via Roncale, via Per Erna, via Ai Poggi, da Località Malnago sentieri di montagna sino al Monte Resegone e ritorno, via Ai Poggi, via Per Erna, via Roncale, via Resegone (scalinata-mulattiera), via Lucia, via Renzo, via Salita dei Bravi, viale Montegrappa, via Foscolo, via Solferino, via Don Pozzi, XI Febbraio, corso Matteotti, largo Montenero, via Resinelli, via San Nicolò, vicolo Canonica e piazza Cermenati.