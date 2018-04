BALLABIO – Era l’estate scorsa quando in un tragico incidente perse la vita Giuseppe Pedrazzoli, 67enne di Ballabio, conosciuto da tutti come Pino, volontario e attivo nella vita della propria comunità. Anche per questo il Comune, nel giorno dei suoi funerali aveva indetto il lutto cittadino ed ora, come già annunciato, si prepara a ricordarlo nuovamente, intitolando il proprio gruppo di Protezione Civile alla sua memoria.

La cerimonia è fissata per domani, sabato 28 aprile, alle ore 15. La targa apposta sulla sede della Pc ballabiese verrà scoperta e benedetta dal parroco don Giambattista Milani, alla presenza del sindaco Alessandra Consonni e dei famigliari del compianto volontario e Roc.

Schierati, per l’occasione, la Protezione Civile di Ballabio e altri volontari di protezione civile con cui il gruppo ballabiese ha un consolidato rapporto di collaborazione.

Pino Pedrazzoli, strappato alla comunità e all’amata famiglia da un tragico incidente, è stato referente operativo comunale della Protezione civile di Ballabio, distinguendosi per generoso impegno e assiduità anche in altri ambiti di rilievo sociale, quali la promozione sportiva e la disabilità.

Per questo suo impegno, lo scorso dicembre, il sindaco di Ballabio gli ha attribuito la civica benemerenza alla memoria, nel corso di una affollata e toccante manifestazione, definendolo “fulgido esempio di dedizione concreta alla comunità e a nobili cause”.