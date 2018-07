VARENNA – L’estate porta con sé incanto e stupore, trasformando il Lago di Como in un grande palcoscenico di luce e colore.

Ogni anno migliaia di persone di diversa provenienza e nazionalità giungono sulle rive del lago per assistere ai diversi spettacoli pirotecnici che animano i vari borghi e paesi del Lago.

Tra di essi uno dei più sensazionali è indubbiamente l’incendio dell’Isola Comacina seguito da incredibili fuochi d’artificio che ogni anno rievocano magia e mistero di un tempo lontano ma fondamentale per la storia del nostro lago e soprattutto per l’identità di Varenna venutasi a consolidare proprio in seguito allo sbarco dei rifugiati dell’Isola Comacina.

L’evento ricorre tra la notte del 23 e del 24 giugno e quest’anno ha visto la presenza di circa 25mila persone.

Il legame tra le comunità della Tremezzina e di Varenna risale all’anno mille epoca in cui gli isolani traghettarono verso Varenna per ottenere riparo e costituire una nuova comunità. Nacque così l’Insula Nova. Ogni anno le due amministrazioni rinfrancano questo legame con rievocazioni storiche e sensazionali fuochi d’artificio che si susseguono tra il 24 giugno ed il primo sabato di luglio.

Per ricordare questi fatti storici cruenti ma al contempo gloriosi, la Pro Loco di Varenna, con il patrocinio del Comune di Varenna, organizza sabato 07 luglio la “XXXVII edizione della Festa del Lago” culminante con il meraviglioso spettacolo pirotecnico sull’acqua che incendierà di colori e luci il Centro Lago di Como.

Una serata con nasi ed occhi all’insù per un pieno di bellezza e fascino. Oltre allo spettacolo pirotecnico il programma dell’evento propone per venerdì 06 luglio una serata a base di frittura e live music in località Olivedo mentre sabato 07 luglio ampio spazio alla degustazione di piatti tipici a Olivedo dalle ore 19.30 con alcune novità golose a sorpresa.

Il clou della serata sarà a partire dalle ore 22.15 con l’imperdibile rievocazione storica dello sbarco dei rifugiati dall’Isola Comacina, che avverrà intorno alle 22.15 alla Riva Grande! E a seguire alle 23.15 esplosione fragorosa di luci nel Centro Lago.

La Pro Loco di Varenna ringrazia per la collaborazione il Comune di Tremezzina e gli Amici dell’Isola Comacina, gli Operatori Turistici di Varenna e Perledo, Il Garden Club Centro Lago di Como “Laura Isnenghi ed Enrico Cappellini”, Progetto Varenna, alla Navigazione Laghi ed al direttore generale ing. Salvatore Vitulano per la corsa speciale in autotraghetto con partenza da Varenna per Menaggio e Bellagio alle ore 00.30. Ciò rendera’ accessibile la manifestazione ai residenti dall’intero bacino centrale del Lario.

Per la serata è prevista la sosta a tariffa agevolata all’interno del Park Varenna al costo di 1,50 per ora dalle 18.00 alle 23,59.