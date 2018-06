DERVIO – Dopo il successo delle precedenti edizioni torna anche quest’anno la “Cena in Bianco” a Dervio, in programma sabato 23 giugno dalle ore 20 in un luogo ancora segreto, che verrà svelato solo il giorno stesso ma che si preannuncia eccezionalmente panoramico.

Il bianco è il colore simbolo dell’eleganza, della pace e dello stare insieme: è proprio in questi valori che si riassume la filosofia delle sempre più celebri “Cene in Bianco”: “…vestiamo tutti insieme di bianco una piazza, una strada un giardino, un luogo a sorpresa ogni volta diverso delle nostre città e paesi, trasformandolo in una “camera da pranzo” a cielo aperto. Riviviamo la magia del territorio con una cena che attraverso il colore bianco, il più neutro e il più fotografico dei colori, veicolerà grazie alle nostre foto le immagini dei tanti luoghi del nostro bel paese…”

“E se, insieme ai valori di etica, estetica, ecologia, educazione ed eleganza, punto cardine della Cena in Bianco è la location magica in cui ritrovarsi per una serata diversa, come poteva Dervio esimersi dal proporre l’evento sul suo territorio?” commentano dall’amministrazione comunale che ha organizzato l’evento insieme alla biblioteca di Dervio.

La partecipazione è gratuita: per prenotare recarsi presso la Biblioteca Comunale di Dervio, o telefonare allo 0341 804113