ABBADIA – Sabato 22 la frazione di Linzanico è in festa con un programma di eventi per i più piccoli e per i giovani, organizzato dai cittadini insieme alla Pro Loco e al patrocinio del Comune.

Si inizia alle ore 18 con lo spettacolo per bambini e giocoleria con l’artista Yuri Rapelli.

Alle 19.15 sarà un momento importante, s’inaugurerà la messa in moto dell’orologio dell’ex municipio.

Dalle ore 21 spazio alla musica con la cover band “Sara e i suoi amici” seguita dallo spettacolo solista voce e chitarra di Beppe Martinelli dell’associazione Concertando, infine la band lecchese Born by Chance.