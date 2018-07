LIERNA – Dal 2010, a Lierna, d’estate si ripete una sera magica, in cui si rivive un tempo lontano popolato da cavalieri e dame, arcieri e falconieri, artigiani che lavoravano in botteghe aperte sulle strade, quelle dove i giocolieri e i musicisti raccoglievano qualche spicciolo. Un tempo anche di lotte armate per la conquista del potere, di castelli messi a ferro e fuoco, di frati capaci, di donne spesso obbligate a sottostare alle decisioni degli uomini.

“La Regina Nel Castello”, è un salto nel tempo nell’arco di un pomeriggio e una sera d’estate, in riva al lago. La collocazione è ricca con la baia di Riva Bianca accanto a quello che fu il castello di Lierna. La Pro Loco Lierna, con la collaborazione della Duecentesca allestisce il villaggio medioevale, che sarà aperto dalle ore 15, con tanto di campo di tiro con l’arco storico.



Intanto il Gruppo Manzoniano Delle Lucie, curatore delle storiche imbarcazioni lariane, sarà presente per farle ammirare ma anche per portare passeggeri a vedere il castello dal lago. La stessa visione che ebbe per la prima volta la regina Adelaide di Borgogna, condotta dall’usurpatore Berengario da una prigione all’altra del nord Italia, per farla cedere alla sua proposta di matrimonio.

Dalle 19,00 aprono le cucine e al calar della sera la vita del castello si rianima con l’arrivo dal lago della Regina in catene, scortata dalla guarnigione del castello e nobili al suo seguito.

Gli eventi si susseguono: un drappello che assalta il castello, un frate riesce a liberare Adelaide, mentre il combattimento all’esterno si fa cruento, e farla fuggire ancora sul lago, per scomparire nel buio squarciato dalle frecce incendiarie. L’appuntamento è per questo sabato 14 luglio.