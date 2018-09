LECCO – In occasione della manifestazione sportiva “Scigamatt 2018” in programma sabato 15 settembre a Lecco sono previste delle modifiche alla viabilità cittadina:

– Totale chiusura al transito dalle 12 alle 18 in piazza Garibaldi, via Nazario Sauro, Riva Martiri delle Foibe, Lungo Lario Isonzo, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, via Palestro nel tratto compreso tra via Col di Lana e Legnano, via Pascoli.

– Totale chiusura al transito dalle 13 alle 20 in piazza della Vittoria, via Renzo, via Don Minzoni, salita dei Bravi, via Maria Tramaglino, via Perpetua, via Costa, via Don Rodrigo, via Lucia, Via Roncale, via Movedo (dal civico 1 al civico 15), via Capiloccio, via Don Piatti.

– Temporanea sospensione della marcia limitatamente al tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti in vicolo Canonica, via San Nicolò, vicolo Aronne e Luigia Cima, via Bovara, via A. Volta, Largo Montenero, via G.B. Grassi, via Palestro, tratto tra via Legnano e via Papa Giovanni XXIII, via Papa Giovanni XXIII, via Fiumicella, piazza Antonio Dell’Oro, via Fogazzaro, che sarà percorsa in senso contrario a quello di marcia, corso Giacomo Matteotti, passaggio parco Belgiojoso, via Don Pozzi, via Cantarelli, via Ponte Alimasco, via Ugo Foscolo, via Lusciana, via Cabagaglio, via Martiri di Nassiriya, viale Monte Grappa, attraversamento via ai Poggi, sentieri e mulattiere circostanti.

– Dalle 6 alle 20 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in piazza Affari, piazza Garibaldi, via Sauro, via Palestro, tutte le aree di sosta segnalate nel tratto compreso tra via Col di Lana e via Legnano, via Don Piatti nel tratto compreso tra il civico 1 e 6, piazza della Vittoria, via Renzo, via Maria Tramaglino, via Don Minzoni, sagrato di Don Abbondio.

– Al fine di consentire le operazioni di carico e scarico del materiale necessario all’organizzazione del percorso viene istituito in lungo lario Isonzo, lato lago, tratto compreso tra via Sauro e via Nullo (Canottieri), il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli venerdì 14 settembre dalle 5 alle 12, sabato 15 dalle 5 alle 20 e lunedì 17 dalle 5 alle 12.