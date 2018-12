LECCO – Un anno dopo l’altro, è giunta così alla 13^ edizione la rimpatriata che vede uniti il Sae Lecco Club e Telethon.

E così, domenica scorsa, si è rinnovato il lieto appuntamento del “Te se regordet…”. Uno dopo l’altro sono stati rievocati i bei tempi andati, gli aneddoti tra vecchi colleghi, quando le amicizie accompagnavano le fatiche: “quando me laurava in zingheria, ai lavori speciali, nei disegnadur, in magazzì, nei trumbe e nei feré, in meccanica, negli uffici e nel reparto infermeria, in bulloneria, al reparto serie, al piazzale del ferro e poi la nostra mensa ‘albergo’ che ci invidiavano tutti”.

La giornata di festa è cominciata con la S. Messa nella chiesa parrocchiale di Acquate a cui hanno partecipato moltissimi ex dipendenti per ricordare le 15 persone venute a mancare quest’anno, quindi il pranzo al ristorante Nuovo di Garlate, un bel momento d’incontro e un ritrovo tra amici. Anche questa volta l’incontro ha strizzato l’occhio alla beneficenza: a favore di Telethon, tra una quota del pranzo, della sottoscrizione a premi e i panettoni, è stata raccolta l’ingente somma di 2.402 euro, un motivo in più di soddisfazione per tutto il Sae Lecco Club che, ancora una volta, non si è tirato indietro nell’aiuto alla ricerca.

“Ringraziamo anche l’ingegner Bresciani per il bel gesto: dopo aver vinto un bellissimo quadro offerto dalla pittrice Carla Colombo di Imbersago ha voluto rimetterlo all’asta, ed è stato aggiudicato al signor Arnaldo Gerosa di Maggianico che ha offerto 100 euro. La signora Lina Mapelli di Calolzio, invece, ha vinto un bellissimo salame di oltre 10 Kg offerto dal signor Umberto Riva del salumificio di Molteno. Noi di Telethon, Gerolamo e Angelo Fontana e Renato Milani, vi ringraziamo tutti per la vostra partecipazione e del vostro contributo e vi diamo appuntamento all’anno prossimo”.

Le iniziative a favore di Telethon proseguono e, domenica 9 dicembre, saranno più di 50 le persone guidate da Mauro Tagliaferri (tra ambasciatori di

Telethon e abitanti di Morterone) che saliranno, chi da Monte Marenzo e chi da Val Boazzo, a piedi a Morterone per raccogliere dalle mani del sindaco Antonella Invernizzi il ricavato ottenuto dalla cena organizzata sabato scorso dall’amministrazione comunale.