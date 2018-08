BARZIO – Superata la boa di metà percorso, la 53^ Sagra delle Sagre ha già visto circolare nei propri stand centomila visitatori. A comunicarlo è l’organizzazione affidata alla Ceresa srl.

“Nella giornata di Ferragosto sono stati conteggiati oltre 11.000 autoveicoli per un totale di circa 26.000 presenze (va ricordato che non vengono tenute in considerazione le auto parcheggiate all’esterno della Sagra e, ovviamente, quanti visitano la fiera raggiungendola a piedi). Quindi possiamo dire che il trend è in linea con le rilevazioni del 2015″.

Intanto continua la vendita dei biglietti della sottoscrizione a premi promossa dal Polisoccorso Bellanese: l’estrazione avrà luogo domenica 19 agosto intorno alle ore 22. Primo premio una vettura Seat.

A Villa Merlo prosegue la mostra “Martello, rosario e pipa” dedicata a Fratel Felice Tantardini e presso lo stand Silea continuano i laboratori didattici.

Oltre 2.000 i visitatori registrati al Museo La Fornace dove è stato allestito un imperdibile percorso tra ambiente, lavoro e tradizioni della Comunità Montana della Valsassina Val Varrone Val d’Esino e Riviera.

Questa sera, giovedì, sul palco della Sagra si esibiranno Markus e Nadine, mentre domani – venerdì 17 – Gli Scramble Cats and Friends proporranno uno spettacolo inedito.