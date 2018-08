BARZIO – “E’ da trent’anni che sono presente in Sagra, ma una giornata come quella di ieri (domenica, ndr) non riesco proprio a ricordarmela”.

Bastano queste parole di un espositore a riassumere quello che è stato il secondo giorno di apertura della 53^ Sagra delle Sagre, una domenica che ha fatto registrare un afflusso eccezionale.

“Le vetture ‘contate’ sono state 12.637 e pertanto non è difficile presumere che circa 30.000 persone abbiano visitato la Fiera”, sa sapere Ferdinando “Pucci” Ceresa presidente della Ceresa srl che si occupa dell’organizzazione dell’evento il quale aggiunge – L’organizzazione ringrazia le forze dell’ordine che sono intervenute a supporto dei collaboratori interni per facilitare gli ingressi e il deflusso delle auto”.

Sagra delle Sagre che proseguirà fino a domenica 19 agosto con l’atteso gran finale dello spettacolo pirotecnico.

http://www.sagradellesagre.it/