BARZIO – Si è aperta nel ricordo di Renato Corbetta l’edizione numero 53 della Sagra delle Segre. Presenti tutti i sindaci della Valsassina al taglio del nastro, puntuale, alle 10, davanti a residenti e villeggianti pronti a scoprire le novità dell’edizione 2018.

Don Lucio Galbiati ha impartito la benedizione, mentre le note del Corpo Musicale Santa Cecilia di Barzio hanno accompagnato il momento, prima intonando Signore delle Cime e poi l’Inno di Mameli.

“Una enciclopedia del saper fare – con queste parole il direttore della Sagra Riccardo Benedetti ha ricordato Renato Corbetta -. Maestro nella capacità di aggregare ciò che sembrava impossibile aggregare, sarebbe stato senza dubbio contento della giornata di oggi e dell’aver scelto come tema centrale della Sagra la montagna”.

Montagna che è stata rappresentata questa mattina da uomini speciali: da un lato i protagonisti della spedizione al Cho Oyu (8201 metri), avvenuta nel maggio 1988, esattamente 30 anni fa, e dall’altro i volontari della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino, stazione Valsassina-Valvarrone a cui è stato assegnato il Premio Sagra, da quest’anno intitolato proprio a Renato Corbetta.

E sono stati proprio Flavio Spazzadeschi, Ugo Gianola, Erma Pomoni e Gerolamo Gianola, protagonisti premanesi della spedizione del 1988, a tagliare il nastro con il presidente della Comunità Montana Carlo Signorelli, il direttore della Sagra delle Sagre Riccardo Benedetti e l’amministratore unico di Ceresa Srl Ferdinando Pucci Ceresa, società organizzatrice.

“La spedizione vide impegnati Lino Zani, Sandro Benzoni, Ugo Gianola, Erma Pomoni, Gerolamo Gianola, Oreste Forno (capospedizione) e Flavio Spazzadeschi con quest’ultimo che riuscì a raggiungere la vetta diventando il primo alpinista della Provincia di Como (quella di Lecco ancora non esisteva) a mettere piede su un Ottomila” ha ricordato Benedetti.

La Sagra delle Sagre è ufficialmente aperta e aspetta i visitatori fino al prossimo 19 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 23. Tante le attività collaterali, dai laboratori in collaborazione con Silea, alle escursioni in bicicletta, alle visite guidate alla Mauri Formaggi, senza dimenticare le serate musicali che prenderanno il via ogni sera alle 21. Spazio anche alla cultura, con la mostra dedicata a Don Felice Tantardini, missionario introbiese del Pime, che sarà allestita al piano terreno di Villa Merlo, un’occasione unica di scoprire la storia di un uomo laborioso e umile, ribattezzato ‘il fabbro di Dio’. Il gran finale sarà riservato allo spettacolo pirotecnico in calendario per il 19 agosto alle 22.30.

Rinnovata anche per quest’anno la collaborazione con il Moto Club Valsassina che proporrà ai ragazzi dai 7 ai 14 anni una scuola Mini-Enduro, così come la partecipazione della BTM Valsassina che per tutta la durata della Sagra organizzerà gite in mtb e bici elettriche in compagnia degli istruttori federali Federciclismo.

Non mancherà la Lotteria della Sagra, affidata all’associazione Corpo Volontari Polisoccorso di Bellano, realtà che opera a fianco del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco.

