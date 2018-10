LECCO – Le bufale nuocciono alla salute. Ma in che modo il fenomeno delle Fake News può impattare sulla salute di ciascuno di noi e quali sono gli strumenti da adottare quando si utilizza Internet per la ricerca di informazioni in ambito sanitario?

A queste e altre domande risponderanno il Dott. Pierfranco Ravizza, Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCEO) di Lecco, il Dott. Fabio Fedeli, Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Lecco e la Dott.ssa Silvia Ardito, Consigliera OPI Lecco, nella serata informativa aperta al pubblico che si terrà lunedì 15 ottobre alle 20.30 presso l’Aula Magna dell’Ospedale A.Manzoni di Lecco.

L’obiettivo dell’incontro – organizzato da OMCeO Lecco, Opi Lecco e Asst Lecco – sarà quello di fornire gli strumenti per riconoscerle.