LECCO – Riapre Villa Sangregorio a San Giovanni, dopo i lavori di restauro e ristrutturazione avviati nel 2015.

La casa, nata come centro di riabilitazione, ospitava al suo interno la comunità delle piccole apostole, anima dell’associazione de La Nostra Famiglia. Dopo il trasferimento del centro di riabilitazione in via Belfiore, l’immobile è stato ristrutturato per ritornare a ospitare oggi, questa volte in via esclusiva, la comunità delle piccole apostole, animate da quei valori di accoglienza, generosità e carità che avevano ispirato e mosso il Beato Don Luigi Monza.

Una sorta di ritorno alle origini, per la villa ristrutturata inaugurata questa mattina, quando dopo la Santa Messa celebrata da Monsignor Maurizio Rolla, sono stati illustrati i lavori apportati allo stabile che da oggi riaccoglierà una realtà importante per il nostro territorio, votata alla carità e all’aiuto del prossimo secondo l’insegnamento e l’opera del Beato Don Luigi Monza, che fu parroco a san Giovanni e padre di questa istituzione.