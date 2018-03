LECCO – Si è recentemente conclusa con l’aggiudicazione, la gara indetta dal Comune di Lecco per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e la posa di nuove reti paramassi ai piedi del Monte San Martino.

Un intervento atteso ed inserito nel piano Triennale delle Opere Pubbliche 2016/18 stilato dall’amministrazione comunale e che consentirà l’estensione dello ‘scudo’ che protegge la città da possibili eventi franosi, quindi l’integrazione delle reti già esistenti e la posa di nuove protezioni alle pendici del monte, nella zona di Rancio alta e del Pradello.

A vincere l’appalto è stata un’impresa di Chieti, la Strade e Ambiente srl, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto agli altri concorrenti, ovvero 573 mila euro netti, con un ribasso di circa il 33% rispetto alla base d’asta, per un importo lordo di 727 mila euro.

Nel settembre del 2017 era stato approvato il progetto esecutivo dei lavori ed impegnata la somma per la copertura complessiva del quadro economico. “Siamo al capolinea dell’assegnazione, ora serve solo il tempo necessario per fare tutte le verifiche, circa una trentina di giorni poi affideremo in via definitiva il lavoro da farsi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Corrado Valsecchi – prevediamo che l’intervento possa prendere il via in Primavera inoltrata”.

“Un intervento importante – prosegue l’assessore – per il quale è stato stanziato un cospicuo importo, e che rende più sicura la nostra città e in particolare le aree al cospetto del San Martino”.