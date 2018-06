LECCO – Iniziati giovedì scorso, i lavori di manutenzione straordinaria delle opere posizionate lungo il vallo paramassi nella zona del monte San Martino (Pradello e Rancio), proseguono secondo il crono programma previsto.

A confermarlo l’assessore ai Lavori Pubblici di Lecco, Corrado Valsecchi: “I lavori proseguono come previsto. Puntiamo a concludere i lavori entro la fine dell’anno. Possiamo dire che si tratta di un intervento partito nel migliore dei modi. Come previsto, le zone interessate dal cantiere sono state ben segnalate, per evitare che gli escursionisti e tutti coloro che frequentano la zona non invadano le aree interessate dai lavori”.

E proprio questa mattina, giovedì, è stata effettuata una riunione per fare il punto della situazione ad una settimana dall’inizio delle opere. Lavori che, ricordiamo, sono stati affidati alla ditta Strade e Ambiente srl di Chieti, vincitrice del bando di gara grazie ad un’offerta di 573 mila euro netti, con un ribasso di circa il 33% rispetto alla base d’asta, per un importo lordo di 727 mila euro.