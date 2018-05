LECCO – Sanzioni fino a 5000 euro per gli agenti immobiliari senza assicurazione.

Si inaspriscono le penalità a carico degli agenti immobiliari che esercitano l’attività di mediazione in assenza di idonea copertura assicurativa.

Il richiamo arriva dalla Camera di Commercio: “Non più solo conseguenze disciplinari, ma anche pesanti sanzioni fino a 5.000 euro, è quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, in vigore dal primo gennaio di quest’anno, e ricordato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3705/C del 21 maggio 2018”.

L’obbligo della copertura assicurativa era stato introdotto nel 2001 (L.57/2001) e per i mediatori non in regola era già prevista l’inibizione dell’attività da parte della Camera di Commercio competente. La nuova Legge n. 205/2017 rincara la dose nel prevedere la sanzione economica compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000 destinata ad aumentare la deterrenza nei confronti dei comportamenti abusivi.

“Si ricorda che l’obbligo della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti è previsto per tutti gli agenti di affari in mediazione e per tutti coloro (dipendenti, collaboratori) che all’interno dell’agenzia a qualsiasi titolo svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa”.

La documentazione relativa alla polizza dovrà essere presentata telematicamente al Registro delle Imprese in fase di avvio, variazione dell’attività, revisione periodica e su richiesta delle Autorità.

La polizza assicurativa copre la responsabilità civile per negligenze, errori professionali e l’ammontare minimo di copertura è fissato dal Ministero dello Sviluppo Economico in: 260.000 Euro per le imprese individuali, 520.000 Euro per le società di persone, 1.550.000 Euro per le società di capitali.

“Nell’ambito delle funzioni in tema di regolazione del mercato e tutela dei consumatori, la Camera di Lecco è da sempre impegnata nella sensibilizzazione degli operatori del settore al rispetto delle regole previste dalla L. 39/1989 che disciplina la professione del mediatore: requisiti, incompatibilità, polizza assicurativa, formulari, mansionario. La Camera verifica i suddetti requisiti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, vigila sull’operato dei mediatori e applica sanzioni disciplinari (dal richiamo fino alla sospensione dell’attività) e amministrative di vario importo, compresa ora quella per la mancanza della polizza”.